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Уплотнительное кольцо, клапанная форсунка артикул 1115550600 JP GROUP в Алматы

1115550600 JP GROUP Уплотнительное кольцо, клапанная форсунка
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1115550600
Наименование Уплотнительное кольцо, клапанная форсунка
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)
Диаметр прокладки [мм] 17
Толщина [мм] 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо, клапанная форсунка производителя JP GROUP с артикулом 1115550600 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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