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Топливный насос артикул 1115201400 JP GROUP в Алматы

1115201400 JP GROUP Топливный насос
Производитель / Поставщик JP GROUP
№ Производителя 1115201400
Наименование Топливный насос
Вид эксплуатации электрический
Давление [бар] 6,5
Напряжение [В] 12
Впускн. Ø [мм] 15

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Топливный насос производителя JP GROUP с артикулом 1115201400 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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