|Производитель / Поставщик
|JP GROUP
|№ Производителя
|1114650700
|Наименование
|Прокладка, термостат
|Толщина [мм]
|3,5
|Внутренний диаметр
|60
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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