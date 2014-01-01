Производитель / Поставщик J-MANY № Производителя 281002655 Наименование Датчик давления воздуха впускн. трубопр. плоская фишка MAN TGA/L/X, DAF, Sc 0281002655, J-Many

Запчасть датчик давления воздуха впускн. трубопр. плоская фишка МАН ТГА/L/X Даф Sc 0281002655 J-Many представлена по производителю J-MANY с артикулом 0281002655. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281002655, 0281002655, 093304, 51274210179, 0281002109, 337004, 337004OEM. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления воздуха впускн. трубопр. плоская фишка МАН ТГА/L/X Даф Sc 0281002655 J-Many на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя J-MANY. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.