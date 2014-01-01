Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2998328 Наименование Турбокомпрессор HY55V Iveco Cursor 10 2998328 Euro 3

Запчасть турбина HY55V Ивеко Курсор 10 2998328 Euro 3 представлена по производителю IVECO с артикулом 2998328. У данной детали есть аналоги с номерами: 2998328, 4033101H, 500370592, 4042550, 504255233, 4038393, 504003367. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить турбина HY55V Ивеко Курсор 10 2998328 Euro 3, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя IVECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.