Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2997120 Наименование Корпус подножки правый

Запчасть корпус подножки правый представлена по производителю IVECO с артикулом 2997120. У данной детали есть аналоги с номерами: 240244, 240944, 98466161. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить корпус подножки правый, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя IVECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.