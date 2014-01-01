Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2996535 Наименование Колодки тормозные задние

Запчасть колодки тормозные задние представлена по производителю IVECO с артикулом 2996535. У данной детали есть аналоги с номерами: 2996535, 2912120304T3035, S2912113, S2912112, 141848, GDB1609, 960503. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки тормозные задние на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя IVECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.