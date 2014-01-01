Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2996238 Наименование Воздушный фильтр турбины Ивеко Стралис двигатель Курсор 2996238

Запчасть воздушный фильтр турбины Ивеко Стралис двигатель Курсор 2996238 представлена по производителю IVECO с артикулом 2996238. У данной детали есть аналоги с номерами: 33771, 50014004, 500339085, 5801962827, 758100, 8121021SX, A8033. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить воздушный фильтр турбины Ивеко Стралис двигатель Курсор 2996238, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя IVECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.