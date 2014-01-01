Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2996234 Наименование Прокладка фильтра сапуна F2B/F3B Cursor 8/10 Iveco EuroTech/Trakker/Stralis 2996234, Iveco

Запчасть прокладка фильтра сапуна F2B/F3B Курсор 8/10 Ивеко Евротех/Траккер/Стралис 2996234 Ивеко представлена по производителю IVECO с артикулом 2996234. У данной детали есть аналоги с номерами: 2996234, 750850, 500383043, 2627107, JM7025. Фильтры сапуна в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка фильтра сапуна F2B/F3B Курсор 8/10 Ивеко Евротех/Траккер/Стралис 2996234 Ивеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры сапуна с гарантией от производителя IVECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.