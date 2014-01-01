Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2996154 Наименование Фильтр воздушный DAF Bus; Iveco EuroTech, EuroStar, EuroTrakker; MAN F 8, F 90; MAN Bus SL/SG, RH, L

Запчасть фильтр воздушный Даф Bus; Ивеко Евротех Евростар EuroTrakker; МАН F 8 F 90; МАН Автобус SL/SG RH L представлена по производителю IVECO с артикулом 2996154. У данной детали есть аналоги с номерами: 2996154 Фильтры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный Даф Bus; Ивеко Евротех Евростар EuroTrakker; МАН F 8 F 90; МАН Автобус SL/SG RH L на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры воздушные с гарантией от производителя IVECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.