Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2995988 Наименование Стартер 24V/5.5kW (Denso:2128000-7550) Iveco Stralis,AD/AT/AS Stralis,EuroTrakker,AD/AT Trakker

Запчасть стартер 24V/5.5kW (Denso:2128000-7550) Ивеко Стралис AD AT AS Стралис EuroTrakker AD AT Траккер представлена по производителю IVECO с артикулом 2995988. У данной детали есть аналоги с номерами: 2995988, 081497046, 0986023430, 19085003, STN1292WA, STR9113, TT15322.