Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2995817 Наименование Колодки ручного тормоза

Запчасть колодки ручного тормоза представлена по производителю IVECO с артикулом 2995817. У данной детали есть аналоги с номерами: 2995817, 970120. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодки ручного тормоза на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя IVECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.