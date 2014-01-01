Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2993923 Наименование Крышка топливного бака D= 60 mm

Запчасть крышка топливного бака D= 60 mm представлена по производителю IVECO с артикулом 2993923. У данной детали есть аналоги с номерами: 2993923, 10742T, 247710, 247724. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка топливного бака D= 60 mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя IVECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.