Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2992544 Наименование Фильтр масляный Ивеко Стралис OC474 2992544

Запчасть фильтр масляный Ивеко Стралис OC474 2992544 представлена по производителю IVECO с артикулом 2992544. У данной детали есть аналоги с номерами: 061360, 0986B01041, 0986B01053, 1516331, 1534403, 1931099, 2343220001. Фильтры масляные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр масляный Ивеко Стралис OC474 2992544, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные фильтры масляные с гарантией от производителя IVECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.