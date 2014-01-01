Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2992447 Наименование Фильтр маслоотделителя SOX6/SDECO комплект 2 шт + прокладки H=74 D=83 d=17 Iveco EuroCargo 2992447

Запчасть фильтр маслоотделителя SOX6/SDECO комплект 2 шт + прокладки H=74 D=83 d=17 Ивеко Еврокарго 2992447 представлена по производителю IVECO с артикулом 2992447. У данной детали есть аналоги с номерами: 2992447, EAS304MD152, EAS304MD1522X, 50014072, 2627125, SE77022X, KLTC911X2. Фильтры масляные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр маслоотделителя SOX6/SDECO комплект 2 шт + прокладки H=74 D=83 d=17 Ивеко Еврокарго 2992447 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры масляные с гарантией от производителя IVECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.