Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2992261 Наименование Фильтр влагоотделитель AL12 M39x1.5 2992261

Запчасть фильтр влагоотделитель AL12 M39x1.5 2992261 представлена по производителю IVECO с артикулом 2992261. У данной детали есть аналоги с номерами: KSK636, 0340420032, 2992261, 8523001SX, 07695410A, AD785, SK593000401. Фильтры влагоотделителя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр влагоотделитель AL12 M39x1.5 2992261 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры влагоотделителя с гарантией от производителя IVECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.