Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2830706 Наименование Прокладка ГБЦ Cummins ISBe/ISDe V=3.9 1.25mm Iveco

Запчасть прокладка Головка блока Камминз ISBe/ISDe V=3.9 1.25mm Ивеко представлена по производителю IVECO с артикулом 2830706. У данной детали есть аналоги с номерами: 2830706, 2830706, 1407948, 3003033000, 4898853, 1012700, AG9510. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Головка блока Камминз ISBe/ISDe V=3.9 1.25mm Ивеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя IVECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.