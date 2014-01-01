Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 2830704 Наименование Прокладка ГБЦ Ивеко Тектор F4AE на 6 цил. 1.40 мм

Если вы хотите купить прокладка Головка блока Ивеко Тектор F4AE на 6 цил. 1.40 мм, просто позвоните нам! Применяется на DAF, LF45, LF 45, Iveco. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю IVECO с артикулом 2830704. У данной детали есть аналоги с номерами: 4894724, 4898850. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя IVECO.