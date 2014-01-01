Производитель / Поставщик IVECO № Производителя 1906462 Наименование Датчик износа тормозных колодок (накладок)

Запчасть датчик износа тормозных колодок (накладок) представлена по производителю IVECO с артикулом 1906462. У данной детали есть аналоги с номерами: 960888 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик износа тормозных колодок (накладок), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя IVECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.