|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|182202
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|151,9
|Высота [мм]
|61,6
|Толщина [мм]
|16
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,895
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|182202
|Тормозная установка
|Akebono
|проверочное значение
|E9 90R-02A0111/4205
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
INFINITI
Q50
2.0 T
2013.06 - Выпускается
INFINITI
Q50
50 D
2013.06 - Выпускается
INFINITI
Q50
50 Hybrid
2013.06 - Выпускается
INFINITI
Q50
50 Hybrid
2013.06 - Выпускается
INFINITI
Q50
50 Hybrid AWD
2013.06 - Выпускается
INFINITI
Q50
50 Hybrid AWD
2013.06 - Выпускается
INFINITI
Q60 купе
2.0 T
2016.09 - Выпускается
INFINITI
QX50 I
2.5 AWD
2014.02 - Выпускается
INFINITI
QX50 I
30d AWD
2014.02 - Выпускается
INFINITI
QX50 I
37 AWD
2014.02 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.3 DIG-T
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.6 dCi (T32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.6 DIG-T (T32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.0 dCi (T32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.0 (T32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL VAN (T32)
dCi 4x4
2014.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
1.7 BLUE dCi 150 (HCA7)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
2.0 BLUE DCI 185 4WD (HCAK)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
2.0 BLUE DCI 185 (HCAK)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
2.0 dCi 175 4WD
2016.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
2.0 dCi 175 (HCAK)
2016.04 - Выпускается
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