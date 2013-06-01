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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 182202 ICER в Алматы

182202 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 182202
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 151,9
Высота [мм] 61,6
Толщина [мм] 16
Качество 300
Вес [кг] 1,895
Исполнение оси Front
Номер технической информации 182202
Тормозная установка Akebono
проверочное значение E9 90R-02A0111/4205
Датчик износа вкл. датчик износа
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
INFINITI Q50 2.0 T 2013.06 - Выпускается
INFINITI Q50 50 D 2013.06 - Выпускается
INFINITI Q50 50 Hybrid 2013.06 - Выпускается
INFINITI Q50 50 Hybrid 2013.06 - Выпускается
INFINITI Q50 50 Hybrid AWD 2013.06 - Выпускается
INFINITI Q50 50 Hybrid AWD 2013.06 - Выпускается
INFINITI Q60 купе 2.0 T 2016.09 - Выпускается
INFINITI QX50 I 2.5 AWD 2014.02 - Выпускается
INFINITI QX50 I 30d AWD 2014.02 - Выпускается
INFINITI QX50 I 37 AWD 2014.02 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.3 DIG-T 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi (T32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 DIG-T (T32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi (T32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 (T32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL VAN (T32) dCi 4x4 2014.04 - Выпускается
RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.7 BLUE dCi 150 (HCA7) 2016.04 - Выпускается
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE DCI 185 4WD (HCAK) 2016.04 - Выпускается
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE DCI 185 (HCAK) 2016.04 - Выпускается
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) 2016.04 - Выпускается
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 4WD 2016.04 - Выпускается
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 (HCAK) 2016.04 - Выпускается

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 182202 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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