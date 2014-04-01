|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|182188
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|103,78
|Ширина 2 [мм]
|103,8
|Высота [мм]
|45
|Высота 2 [мм]
|47,4
|Толщина [мм]
|15,2
|Качество
|300
|Вес [кг]
|0,965
|Исполнение оси
|Rear
|Номер технической информации
|182188
|Тормозная установка
|Trw
|проверочное значение
|E9 90R-02A0111/3975
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
LEAF (ZE1)
Electric
2019.01 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.2 DIG-T
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.3 DIG-T
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.3 DIG-T
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.3 DIG-T
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.5 dCi
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.5 dCi
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.6 dCi
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.7 dCi
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R)
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
2.0 (J11E)
2013.11 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.3 DIG-T
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.6 dCi (T32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.6 DIG-T (T32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.0 dCi (T32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.0 (T32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL VAN (T32)
dCi 4x4
2014.04 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.2 TCe 130
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.3 TCe 140
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.3 TCe 160 (HLNC)
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.5 BLUE dCi 115
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.5 dCi 110 (HLA3)
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.6 dCi 130
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.6 dCi 130 4x4
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.6 TCe 165
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7)
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.7 Blue dCi 150 (HLA7)
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
1.6 dCi 130
2016.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
1.7 BLUE dCi 150 (HCA7)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
2.0 BLUE DCI 185 4WD (HCAK)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
2.0 BLUE DCI 185 (HCAK)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
2.0 dCi 175 4WD
2016.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
2.0 dCi 175 (HCAK)
2016.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
2.0 TCe
2016.04 - Выпускается
RENAULT
KOLEOS II (HC_)
2.5 Sce 4WD
2016.04 - Выпускается
Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 182188 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита