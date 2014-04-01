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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 182188 ICER в Алматы

182188 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 182188
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 103,78
Ширина 2 [мм] 103,8
Высота [мм] 45
Высота 2 [мм] 47,4
Толщина [мм] 15,2
Качество 300
Вес [кг] 0,965
Исполнение оси Rear
Номер технической информации 182188
Тормозная установка Trw
проверочное значение E9 90R-02A0111/3975
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
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NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi 2013.11 - Выпускается
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NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 (J11E) 2013.11 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.3 DIG-T 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi (T32) 2014.04 - Выпускается
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RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) 2015.06 - Выпускается
RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.6 dCi 130 2016.04 - Выпускается
RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.7 BLUE dCi 150 (HCA7) 2016.04 - Выпускается
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RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE DCI 185 (HCAK) 2016.04 - Выпускается
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) 2016.04 - Выпускается
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 4WD 2016.04 - Выпускается
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 (HCAK) 2016.04 - Выпускается
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 TCe 2016.04 - Выпускается
RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.5 Sce 4WD 2016.04 - Выпускается

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