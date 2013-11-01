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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 182181 ICER в Алматы

182181 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 182181
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 141,85
Высота [мм] 59,8
Толщина [мм] 17,3
Качество 300
Вес [кг] 1,89
Исполнение оси Front
Номер технической информации 182181
Тормозная установка Akebono
проверочное значение E9 90R-02A0111/4072
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.2 DIG-T 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 (J11E) 2013.11 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.3 DIG-T 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC) 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 dCi 110 (HLA3) 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 4x4 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 TCe 165 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) 2015.06 - Выпускается
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) 2015.06 - Выпускается

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