|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|182181
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|141,85
|Высота [мм]
|59,8
|Толщина [мм]
|17,3
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,89
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|182181
|Тормозная установка
|Akebono
|проверочное значение
|E9 90R-02A0111/4072
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.2 DIG-T
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.3 DIG-T
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.3 DIG-T
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.3 DIG-T
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.5 dCi
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.5 dCi
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.6 dCi
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.7 dCi
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R)
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
2.0 (J11E)
2013.11 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.3 DIG-T
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32)
2014.04 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.2 TCe 130
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.3 TCe 140
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.3 TCe 160 (HLNC)
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.5 BLUE dCi 115
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.5 dCi 110 (HLA3)
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.6 dCi 130
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.6 dCi 130 4x4
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.6 TCe 165
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7)
2015.06 - Выпускается
RENAULT
KADJAR (HA_, HL_)
1.7 Blue dCi 150 (HLA7)
2015.06 - Выпускается
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