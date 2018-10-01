|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|182145202
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|146,1
|Высота [мм]
|58,5
|Высота 2 [мм]
|68
|Толщина [мм]
|17,7
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,96
|Исполнение оси
|Rear
|Номер технической информации
|182145-202
|Тормозная установка
|Trw
|проверочное значение
|E9 90R-02A0111/4488
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
AMG GT (X290)
43 EQ Boost (290.658)
2018.10 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
AMG GT (X290)
43 EQ Boost 4-matic+ (290.659)
2018.10 - Выпускается
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