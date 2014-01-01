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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 182144 ICER в Алматы

182144 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 182144
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 176,1
Высота [мм] 68,4
Толщина [мм] 16,5
Качество 300
Вес [кг] 2,635
Исполнение оси Front
Номер технической информации 182144
Тормозная установка Mando
проверочное значение E9 90R-02A0111/3791
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 182144 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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