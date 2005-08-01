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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 182045 ICER в Алматы

182045 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 182045
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 108,6
Высота [мм] 45,4
Толщина [мм] 15
Качество 300
Вес [кг] 1,095
Исполнение оси Front
Номер технической информации 182045
Тормозная установка Jiangxi Wa
проверочное значение E9 90R-02A0111/3351
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (RS 413, ZD11S) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (RS 413, ZD11S) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413, ZC11S) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (RS 416, RR 416, ZC31S) 2005.08 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412, ZC72S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.6 (AZG 416, AZH 416, RS416, ZC32S, ZA32S) 2010.10 - Выпускается

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 182045 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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