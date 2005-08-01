|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|182045
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|108,6
|Высота [мм]
|45,4
|Толщина [мм]
|15
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,095
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|182045
|Тормозная установка
|Jiangxi Wa
|проверочное значение
|E9 90R-02A0111/3351
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.3 4x4 (RS 413, ZD11S)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.3 4x4 (RS 413, ZD11S)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.3 DDiS (RS 413D)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.3 DDiS (RS 413D)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.3 (RS 413, ZC11S)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.5 (RS 415)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT III (MZ, EZ)
1.6 (RS 416, RR 416, ZC31S)
2005.08 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT IV (FZ, NZ)
1.2 (AZG 412, ZC72S)
2010.10 - Выпускается
SUZUKI
SWIFT IV (FZ, NZ)
1.6 (AZG 416, AZH 416, RS416, ZC32S, ZA32S)
2010.10 - Выпускается
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