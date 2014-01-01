|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|182030
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|170,6
|Ширина 2 [мм]
|172,4
|Высота [мм]
|67,5
|Толщина [мм]
|16,1
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,916
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|182030
|Тормозная установка
|Ate - Teves
|проверочное значение
|E9 90R-02A0111/3394
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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