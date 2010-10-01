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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 182017 ICER в Алматы

182017 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 182017
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 98,6
Высота [мм] 40,1
Толщина [мм] 14,4
Качество 300
Вес [кг] 0,805
Исполнение оси Rear
Номер технической информации 182017
Тормозная установка Akebono
проверочное значение E9 90R-01111/3167
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUZUKI BALENO (FW, EW) 1.0 (A1K310) 2016.02 - Выпускается
SUZUKI BALENO (FW, EW) 1.2 (A1K412) 2016.02 - Выпускается
SUZUKI BALENO (FW, EW) 1.2 Hybrid (A1K412) 2016.02 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZG 412, ZD72S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZH 412, ZD72S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412, ZC72S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, ZC72S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D, ZC02S, ZC92S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.6 (AZG 416, AZH 416, RS416, ZC32S, ZA32S) 2010.10 - Выпускается
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.2 (A2L412) 2017.04 - Выпускается
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.2 AllGrip (A2L412) 2017.04 - Выпускается
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) (A2L412) 2017.04 - Выпускается
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (A2L412) 2017.04 - Выпускается
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.4 Sport (A2L414, ZC33S) 2017.04 - Выпускается
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.4 Sport SHVS 2017.04 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) (AKK 414) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (AKK 414) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.4 T (AKK 414) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.4 T AllGrip (AKK 414) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.6 (AKK 416) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.6 (AKK 416, YA22S) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416, YB22S) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.6 DDiS (AKK 416D) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI SX4 (JY) 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) 2019.08 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.0 AllGrip (APK 310) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.0 (APK 310) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.4 T AllGrip (APK 414) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.4 T (APK 414) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 AllGrip (APK 416) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 AllGrip (APK 416) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 (APK 416) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 (APK 416) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 DDiS AllGrip (APK 416D) 2018.10 - Выпускается
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 DDiS (APK 416D) 2018.10 - Выпускается

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