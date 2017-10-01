|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181935
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|133,65
|Высота [мм]
|87,9
|Толщина [мм]
|19,1
|Качество
|300
|Вес [кг]
|2,36
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|181935
|Тормозная установка
|Advics
|проверочное значение
|E9 90R-01111/2235
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LEXUS
LS (_F4_)
460 AWD (USF45, USF46)
2006.08 - Выпускается
LEXUS
LS (_F4_)
460 AWD (USF45, USF46)
2006.08 - Выпускается
LEXUS
LS (_F4_)
460 (USF40)
2006.08 - Выпускается
LEXUS
LS (_F4_)
460 (USF40, USF41)
2006.08 - Выпускается
LEXUS
LS (_F4_)
460 (USF40, USF41)
2006.08 - Выпускается
LEXUS
LS (_F5_)
350 (GSF50)
2017.10 - Выпускается
LEXUS
LS (_F5_)
500h (GVF50_)
2017.10 - Выпускается
LEXUS
LS (_F5_)
500h (GVF50, GVF50_)
2017.10 - Выпускается
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