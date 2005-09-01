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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 181934 ICER в Алматы

181934 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 181934
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 110,55
Высота [мм] 40,74
Толщина [мм] 16
Качество 300
Вес [кг] 0,81
Исполнение оси Rear
Номер технической информации 181934
Тормозная установка Tokico
проверочное значение E9 90R-01111/2600
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 2005.09 - Выпускается
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD 2005.09 - Выпускается
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NISSAN PATHFINDER III (R51) 4.0 4WD 2005.09 - Выпускается

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 181934 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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