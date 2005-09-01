|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181934
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|110,55
|Высота [мм]
|40,74
|Толщина [мм]
|16
|Качество
|300
|Вес [кг]
|0,81
|Исполнение оси
|Rear
|Номер технической информации
|181934
|Тормозная установка
|Tokico
|проверочное значение
|E9 90R-01111/2600
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
2.5 dCi 4WD
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
3.0 dCi
2005.09 - Выпускается
NISSAN
PATHFINDER III (R51)
4.0 4WD
2005.09 - Выпускается
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