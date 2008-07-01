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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 181906 ICER в Алматы

181906 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 181906
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 136,4
Высота [мм] 56,4
Толщина [мм] 15,9
Качество 300
Вес [кг] 1,555
Исполнение оси Front
Номер технической информации 181906
Тормозная установка Akebono
проверочное значение E9 90R-01111/2567
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF1) 2012.11 - Выпускается
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 IMA (ZF2) 2012.11 - Выпускается
HONDA FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2 (GG1) 2008.07 - Выпускается
HONDA FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1) 2008.07 - Выпускается
HONDA FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i (GE6, GG3, GG6) 2008.07 - Выпускается
HONDA FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4 2008.07 - Выпускается
HONDA FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 4WD (GE9) 2008.07 - Выпускается
HONDA FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 i-VTEC (GE8) 2008.07 - Выпускается
HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 IMA (ZE28, ZE2) 2009.04 - Выпускается
HONDA JAZZ IV (GK_) 1.3 2015.09 - Выпускается
HONDA JAZZ SHUTTLE (GG8, GG7, GP2) 1.5 4WD (GG8) 2011.03 - 2014.03
HONDA JAZZ SHUTTLE (GG8, GG7, GP2) 1.5 (GG7) 2011.03 - 2014.03
HONDA JAZZ V (GR_) 1.5 eHEV (GR3, GR6) 2020.02 - Выпускается

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