|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181906
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|136,4
|Высота [мм]
|56,4
|Толщина [мм]
|15,9
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,555
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|181906
|Тормозная установка
|Akebono
|проверочное значение
|E9 90R-01111/2567
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
CR-Z (ZF)
1.5 IMA (ZF1)
2012.11 - Выпускается
HONDA
CR-Z (ZF)
1.5 IMA (ZF2)
2012.11 - Выпускается
HONDA
FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
1.2 (GG1)
2008.07 - Выпускается
HONDA
FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
1.3 HYBRID (GP1)
2008.07 - Выпускается
HONDA
FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
1.3 i (GE6, GG3, GG6)
2008.07 - Выпускается
HONDA
FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
1.4
2008.07 - Выпускается
HONDA
FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
1.5 4WD (GE9)
2008.07 - Выпускается
HONDA
FIT III (GE_, GG_, GP_, ZA_)
1.5 i-VTEC (GE8)
2008.07 - Выпускается
HONDA
INSIGHT (ZE_)
1.3 IMA (ZE28, ZE2)
2009.04 - Выпускается
HONDA
JAZZ IV (GK_)
1.3
2015.09 - Выпускается
HONDA
JAZZ SHUTTLE (GG8, GG7, GP2)
1.5 4WD (GG8)
2011.03 - 2014.03
HONDA
JAZZ SHUTTLE (GG8, GG7, GP2)
1.5 (GG7)
2011.03 - 2014.03
HONDA
JAZZ V (GR_)
1.5 eHEV (GR3, GR6)
2020.02 - Выпускается
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