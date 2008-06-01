|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181894
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|151,8
|Высота [мм]
|64,9
|Толщина [мм]
|17
|Качество
|300
|Вес [кг]
|2,13
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|181894
|Тормозная установка
|Akebono
|проверочное значение
|E9 90R-01111/2540
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
ACCORD IX седан (CR)
2.4 (CR2)
2014.07 - Выпускается
HONDA
ACCORD VIII (CU)
2.0 i (CU1)
2008.06 - 2015.06
HONDA
ACCORD VIII (CU)
2.2 i-DTEC (CU3)
2008.06 - 2015.06
HONDA
ACCORD VIII (CU)
2.2 i-DTEC (CU3)
2008.06 - 2015.06
HONDA
ACCORD VIII (CU)
2.4 i (CU2)
2008.06 - 2015.06
HONDA
ACCORD VIII универсал (CW)
2.0 i (CW1)
2008.07 - Выпускается
HONDA
ACCORD VIII универсал (CW)
2.2 i-DTEC (CW3)
2008.07 - Выпускается
HONDA
ACCORD VIII универсал (CW)
2.2 i-DTEC (CW3)
2008.07 - Выпускается
HONDA
ACCORD VIII универсал (CW)
2.4 i (CW2)
2008.07 - Выпускается
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