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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 181870 ICER в Алматы

181870 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 181870
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 102,3
Высота [мм] 45,89
Толщина [мм] 16,5
Качество 944
Вес [кг] 0,905
Исполнение оси Rear
Номер технической информации 181870
Тормозная установка Bosch
проверочное значение E9 90R-01110/2339
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_, ADE151_) 2006.10 - 2012.09
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) 2012.10 - 2018.12
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) 2012.10 - 2018.12
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) 2012.10 - 2018.12
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) 2012.10 - 2018.12
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) 2012.10 - 2018.12
TOYOTA AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) 2012.10 - 2018.12
TOYOTA AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) 2012.10 - 2018.12
TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.2 (NRE185_) 2013.07 - 2018.12
TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.3 (NRE180_) 2013.07 - 2018.12
TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) 2013.07 - 2018.12
TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) 2013.07 - 2018.12
TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.6 (ZRE185_) 2013.07 - 2018.12
TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) 2013.07 - 2018.12
TOYOTA AURIS универсал (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) 2013.07 - 2018.12
TOYOTA COROLLA седан (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150) 2006.10 - 2014.07
TOYOTA COROLLA седан (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150) 2006.10 - 2014.07
TOYOTA COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_) 2013.06 - 2018.12
TOYOTA COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) 2013.06 - 2018.12
TOYOTA COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE171_, ZRE181_) 2013.06 - 2018.12
TOYOTA COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) 2013.06 - 2018.12
TOYOTA COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) 2013.06 - 2018.12

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