|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181870
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|102,3
|Высота [мм]
|45,89
|Толщина [мм]
|16,5
|Качество
|944
|Вес [кг]
|0,905
|Исполнение оси
|Rear
|Номер технической информации
|181870
|Тормозная установка
|Bosch
|проверочное значение
|E9 90R-01110/2339
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
AURIS (_E15_)
1.33 Dual-VVTi (NRE150_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E15_)
1.33 Dual-VVTi (NRE150_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E15_)
1.4 D-4D (NDE150_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E15_)
1.4 (ZZE150_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E15_)
1.6 (ZRE151_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E15_)
1.6 (ZRE151_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E15_)
1.8 Hybrid (ZWE150_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E15_)
1.8 (ZRE152_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E15_)
2.0 D-4D (ADE150_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E15_)
2.2 D (ADE157_, ADE151_)
2006.10 - 2012.09
TOYOTA
AURIS (_E18_)
1.2 (NRE185_)
2012.10 - 2018.12
TOYOTA
AURIS (_E18_)
1.3 (NRE180_)
2012.10 - 2018.12
TOYOTA
AURIS (_E18_)
1.4 D-4D (NDE180_)
2012.10 - 2018.12
TOYOTA
AURIS (_E18_)
1.6 D4-D (WWE185_)
2012.10 - 2018.12
TOYOTA
AURIS (_E18_)
1.6 (ZRE181_, ZRE185_)
2012.10 - 2018.12
TOYOTA
AURIS (_E18_)
1.8 Hybrid (ZWE186_)
2012.10 - 2018.12
TOYOTA
AURIS (_E18_)
2.0 D-4D (ADE186_)
2012.10 - 2018.12
TOYOTA
AURIS универсал (_E18_)
1.2 (NRE185_)
2013.07 - 2018.12
TOYOTA
AURIS универсал (_E18_)
1.3 (NRE180_)
2013.07 - 2018.12
TOYOTA
AURIS универсал (_E18_)
1.4 D-4D (NDE180_)
2013.07 - 2018.12
TOYOTA
AURIS универсал (_E18_)
1.6 D4-D (WWE185_)
2013.07 - 2018.12
TOYOTA
AURIS универсал (_E18_)
1.6 (ZRE185_)
2013.07 - 2018.12
TOYOTA
AURIS универсал (_E18_)
1.8 Hybrid (ZWE186_)
2013.07 - 2018.12
TOYOTA
AURIS универсал (_E18_)
2.0 D-4D (ADE186_)
2013.07 - 2018.12
TOYOTA
COROLLA седан (_E15_)
1.4 D-4D (NDE150)
2006.10 - 2014.07
TOYOTA
COROLLA седан (_E15_)
2.0 D-4D (ADE150)
2006.10 - 2014.07
TOYOTA
COROLLA седан (_E18_, ZRE1_)
1.3 (NRE180_)
2013.06 - 2018.12
TOYOTA
COROLLA седан (_E18_, ZRE1_)
1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_)
2013.06 - 2018.12
TOYOTA
COROLLA седан (_E18_, ZRE1_)
1.6 (ZRE171_, ZRE181_)
2013.06 - 2018.12
TOYOTA
COROLLA седан (_E18_, ZRE1_)
1.6 (ZRE181_)
2013.06 - 2018.12
TOYOTA
COROLLA седан (_E18_, ZRE1_)
1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182)
2013.06 - 2018.12
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