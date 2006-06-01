|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181799
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|110,5
|Высота [мм]
|46,15
|Толщина [мм]
|15
|Качество
|944
|Вес [кг]
|1,145
|Исполнение оси
|Rear
|Номер технической информации
|181799
|Тормозная установка
|Akebono
|проверочное значение
|E9 90R-01110/2098
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.0 D
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.0 D 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.0 D 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.2 D
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.2 D 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.2 D 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.4
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.4
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.4 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.4 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.4 LPG
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
2.4 LPG 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
3.0 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
3.0 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA (C100, C140)
3.2 4WD
2006.06 - 2011.02
CHEVROLET
CAPTIVA SPORT
2.4
2007.01 - Выпускается
OPEL
ANTARA A (L07)
2.0 CDTI
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.0 CDTI
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.0 CDTI
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.0 CDTI
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.0 CDTI 4x4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.0 CDTI 4x4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.2 CDTi
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.2 CDTi 4x4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.2 CDTi 4x4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4 4x4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4 4x4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4 LPG
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
2.4 LPG 4x4
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
3.0
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
3.0
2006.07 - 2011.12
OPEL
ANTARA A (L07)
3.2 V6
2006.07 - 2011.12
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