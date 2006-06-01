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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 181799 ICER в Алматы

181799 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 181799
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 110,5
Высота [мм] 46,15
Толщина [мм] 15
Качество 944
Вес [кг] 1,145
Исполнение оси Rear
Номер технической информации 181799
Тормозная установка Akebono
проверочное значение E9 90R-01110/2098
Датчик износа вкл. датчик износа

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Тормозной диск

DENSO DCF565P

Фильтр салона

NGK-NTK 7811

Свеча зажигания
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD 2006.06 - 2011.02
CHEVROLET CAPTIVA SPORT 2.4 2007.01 - Выпускается
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.0 CDTI 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.2 CDTi 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 LPG 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 2.4 LPG 4x4 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 3.0 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 3.0 2006.07 - 2011.12
OPEL ANTARA A (L07) 3.2 V6 2006.07 - 2011.12

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