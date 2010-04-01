|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181784
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|155,4
|Высота [мм]
|50,9
|Толщина [мм]
|16
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,67
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|181784
|Тормозная установка
|Tokico
|проверочное значение
|E9 90R-01111/2463
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D (KA4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D (KA4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D (KA4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D (KA4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
2.2 DI-D
2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
2.2 DI-D 4WD
2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
2.4 DI-D 4WD (KJ0T)
2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
2.4 DI-D 4WD (KL1T)
2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
2.4 DI-D (KJ0T)
2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
2.5 DI-D 4WD
2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO SPORT II (KH_, KG_)
2.5 DI-D 4WD (KH4W)
2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO SPORT II (KH_, KG_)
2.5 DI-D (KH4WG)
2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO SPORT II (KH_, KG_)
3.0 4WD
2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO SPORT II (KH_, KG_)
3.2 DI-D 4WD
2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO SPORT II (KH_, KG_)
3.5 V6 24V
2008.09 - Выпускается
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