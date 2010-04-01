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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 181784 ICER в Алматы

181784 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 181784
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 155,4
Высота [мм] 50,9
Толщина [мм] 16
Качество 300
Вес [кг] 1,67
Исполнение оси Front
Номер технической информации 181784
Тормозная установка Tokico
проверочное значение E9 90R-01111/2463
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.2 DI-D 2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.2 DI-D 4WD 2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) 2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) 2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KJ0T) 2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.5 DI-D 4WD 2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D 4WD (KH4W) 2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D (KH4WG) 2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0 4WD 2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD 2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 V6 24V 2008.09 - Выпускается

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