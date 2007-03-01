|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181733
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|119,3
|Высота [мм]
|71,2
|Толщина [мм]
|15
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,507
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|181733
|Тормозная установка
|Sumitomo
|проверочное значение
|E9 90R-01111/1105
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.0 AWD (GDA)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.0 i R AWD (GD9)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.5 i WRX AWD (GDG)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA универсал (GG)
2.0 i R AWD (GG9)
2005.09 - 2007.06
SUBARU
IMPREZA универсал (GG)
2.5 WRX AWD (GGG)
2005.09 - 2007.06
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