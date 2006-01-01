|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181707
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|123,1
|Высота [мм]
|44,9
|Толщина [мм]
|17,3
|Качество
|944
|Вес [кг]
|0,98
|Исполнение оси
|Rear
|Номер технической информации
|181707
|Тормозная установка
|Ate - Teves
|проверочное значение
|E9 90R-01110/1249
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
3 Кабриолет (E46)
320 Cd
2005.02 - 2007.12
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.0 i
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.5 i
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.5 si
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
3.0 si
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 купе (E86)
3.0 si
2006.04 - 2008.08
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