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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 181707 ICER в Алматы

181707 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 181707
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 123,1
Высота [мм] 44,9
Толщина [мм] 17,3
Качество 944
Вес [кг] 0,98
Исполнение оси Rear
Номер технической информации 181707
Тормозная установка Ate - Teves
проверочное значение E9 90R-01110/1249

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Cd 2005.02 - 2007.12
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si 2006.04 - 2008.08

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