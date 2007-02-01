|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181620
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|190
|Высота [мм]
|99,1
|Толщина [мм]
|16,7
|Качество
|300
|Вес [кг]
|3,73
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|181620
|Тормозная установка
|Brembo
|проверочное значение
|E9 90R-01111/748
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.0 TDI
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.6
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
S 4.8
2007.02 - 2010.09
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.0 V6 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
3.6 V6 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
4.2 V8 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
5.0 R50 TDI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7P5)
3.0 V6 TDI
2010.01 - Выпускается
VW
TOUAREG (7P5)
3.6 V6 FSI
2010.01 - Выпускается
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