menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 181620 ICER в Алматы

181620 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 181620
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 190
Высота [мм] 99,1
Толщина [мм] 16,7
Качество 300
Вес [кг] 3,73
Исполнение оси Front
Номер технической информации 181620
Тормозная установка Brembo
проверочное значение E9 90R-01111/748

С этим товаром покупают...

ZIMMERMANN 600322520

Тормозной диск

ZIMMERMANN 600322420

Диск тормозной

BIG FILTER GB9793

Фильтр воздушный

TRUCKTEC 0834064

МУФТА КАРДАННОГО ВАЛА

ZEKKERT BS8045

Датчик износа тормозных колодок Audi Q7 06-, Porsche Cayenne 02-, VW Touareg 02-
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.0 TDI 2007.02 - 2010.09
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.6 2007.02 - 2010.09
PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.8 2007.02 - 2010.09
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI 2010.01 - Выпускается
VW TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI 2010.01 - Выпускается

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 181620 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0