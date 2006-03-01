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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 181617 ICER в Алматы

181617 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 181617
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 155
Ширина 2 [мм] 156,2
Высота [мм] 62,23
Высота 2 [мм] 66,93
Толщина [мм] 18,4
Качество 300
Вес [кг] 1,926
Исполнение оси Front
Номер технической информации 181617
Тормозная установка Ate - Teves
проверочное значение E9 90R-01111/947

С этим товаром покупают...

ICER 181744

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

ICER 181651

Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

MANN-FILTER W671

Фильтр масляный

NGK-NTK 1662

Свеча зажигания

ZEKKERT BS1600

Колодки торм. диск. задн. Ford Focus III 11-, Nissan Primera (P12) 00-, Renault Megane II 04-
Информация для покупателей

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Автомобиль Год
FORD C-MAX (DM2) 1.6 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX (DM2) 2.0 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 2007.02 - 2010.09
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 2012.08 - Выпускается
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 2012.08 - Выпускается
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 2012.08 - Выпускается
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 2012.08 - Выпускается
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi 2012.08 - Выпускается
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi 2012.08 - Выпускается
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 2012.08 - Выпускается
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 2012.08 - Выпускается
FORD ECOSPORT 1.5 Ti 2012.08 - Выпускается
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT 2012.08 - Выпускается
FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT 2012.08 - Выпускается
FORD ECOSPORT 2.0 4x4 2012.08 - Выпускается
FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4 2012.08 - Выпускается
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 2005.09 - 2007.03
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 2005.09 - 2007.03
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 2005.09 - 2007.03
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 2005.09 - 2007.03
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 2.0 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 2.0 ST 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III Electric 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 2.0 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.5 EcoBoost 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.5 TDCi ECOnetic 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 2.0 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Фургон/универсал 1.5 EcoBoost 2014.09 - Выпускается
FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк 1.5 EcoBoost 2011.01 - Выпускается
FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк 1.6 Ti 2011.01 - Выпускается
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II Кабриолет 1.6 2006.10 - 2010.09
FORD FOCUS II Кабриолет 2.0 2006.10 - 2010.09
FORD FOCUS II Кабриолет 2.0 TDCi 2006.10 - 2010.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.4 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II Фургон/универсал 1.6 Ti-VCT 2005.09 - 2011.07
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD KUGA I 2.0 TDCi 2008.03 - 2012.11
FORD KUGA I 2.0 TDCi 2008.03 - 2012.11
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2008.03 - 2012.11
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2008.03 - 2012.11
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2008.03 - 2012.11
FORD KUGA I 2.5 4x4 2008.03 - 2012.11
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 2.5 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 2014.09 - Выпускается
FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 2014.09 - Выпускается
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.0 EcoBoost 2013.11 - Выпускается
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.5 EcoBlue 2013.11 - Выпускается
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.5 EcoBlue 2013.11 - Выпускается
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.5 EcoBlue 2013.11 - Выпускается
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.5 TDCi 2013.11 - Выпускается
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.5 TDCi 2013.11 - Выпускается
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.5 TDCi 2013.11 - Выпускается
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.6 EcoBoost 2013.11 - Выпускается
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.6 TDCi 2013.11 - Выпускается
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.6 TDCi 2013.11 - Выпускается
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.6 TDCi 2013.11 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.0 EcoBoost 2013.02 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.5 EcoBlue 2013.02 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.5 EcoBlue 2013.02 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.5 EcoBlue 2013.02 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.5 TDCi 2013.02 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.5 TDCi 2013.02 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.5 TDCi 2013.02 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.6 EcoBoost 2013.02 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.6 TDCi 2013.02 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.6 TDCi 2013.02 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.6 TDCi 2013.02 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT вэн 1.5 EcoBlue 2015.05 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT вэн 1.5 EcoBlue 2015.05 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT вэн 1.5 EcoBlue 2015.05 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT вэн 1.5 TDCi 2015.05 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT вэн 1.5 TDCi 2015.05 - Выпускается
FORD TRANSIT CONNECT вэн 1.6 TDCi 2015.05 - Выпускается
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VOLVO C30 (533) 1.6 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 1.6 D 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 1.8 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 2.0 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 2.0 D 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 2.4 i 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) D2 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) D3 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) D4 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) D5 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) D5 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) Electric 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) Electric 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) T5 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) T5 2010.12 - 2012.12
VOLVO C70 II Кабриолет (542) 2.0 D 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) 2.4 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) 2.4 D 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) 2.4 i 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) D3 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) D4 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) D5 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) T5 2006.03 - 2009.10
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VOLVO S40 II (544) 1.6 2005.01 - 2012.12
VOLVO S40 II (544) 1.6 D 2005.01 - 2012.12
VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel 2005.01 - 2012.12
VOLVO S40 II (544) 2.0 2005.01 - 2012.12
VOLVO S40 II (544) 2.0 F 2005.01 - 2012.12
VOLVO S40 II (544) D2 2005.01 - 2012.12
VOLVO S40 II (544) D3 2005.01 - 2012.12
VOLVO S40 II (544) D4 2005.01 - 2012.12
VOLVO S40 II (544) D5 2005.01 - 2012.12
VOLVO S40 II (544) T5 2005.01 - 2012.12
VOLVO S40 II (544) T5 AWD 2005.01 - 2012.12
VOLVO V40 Cross Country (526) T4 AWD 2014.05 - 2019.08
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VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 2014.05 - 2019.08
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 2014.05 - 2019.08
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 2014.05 - 2019.08
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 2014.05 - 2019.08
VOLVO V40 Cross Country (526) T5 Polestar AWD 2014.05 - 2019.08
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) D2 2013.04 - 2016.12
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VOLVO V40 Хэтчбэк (525) D3 2013.04 - 2016.12
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VOLVO V40 Хэтчбэк (525) D4 2013.04 - 2016.12
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) D4 2013.04 - 2016.12
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T2 2013.04 - 2016.12
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VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T2 GTDi 2013.04 - 2016.12
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T3 2013.04 - 2016.12
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T3 2013.04 - 2016.12
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T3 GTDi 2013.04 - 2016.12
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T4 2013.04 - 2016.12
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VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T4 2013.04 - 2016.12
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T4 GTDi 2013.04 - 2016.12
VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T5 2013.04 - 2016.12
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VOLVO V40 Хэтчбэк (525) T5 2013.04 - 2016.12
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VOLVO V50 (545) 1.6 2005.01 - 2012.12
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VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel 2005.01 - 2012.12
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VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi 2005.01 - 2012.12
VOLVO V50 (545) D2 2005.01 - 2012.12
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VOLVO V50 (545) T5 2005.01 - 2012.12
VOLVO V50 (545) T5 AWD 2005.01 - 2012.12

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