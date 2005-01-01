|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181431
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|155,2
|Ширина 2 [мм]
|156,3
|Высота [мм]
|68,9
|Высота 2 [мм]
|66,5
|Толщина [мм]
|18,3
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,753
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|181431
|Тормозная установка
|Ate - Teves
|проверочное значение
|E9 90R-01111/545
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.6 16V (BG1G, BG1H)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.9 dCi (BG12)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.9 dCi (BG1A, BG1V)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.6 16V
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.9 dCi
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.9 dCi (KG12)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
1.9 dCi (KG1V)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA III (BT0/1)
1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III (BT0/1)
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
1.6 16V (KT0D)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA купе (DT0/1)
1.5 dCi
2008.09 - 2015.12
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.6
2006.01 - 2008.06
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
WIND (E4M_)
1.2 (E4MF)
2010.07 - Выпускается
RENAULT
WIND (E4M_)
1.2 TCe 100 (E4MF)
2010.07 - Выпускается
RENAULT
WIND (E4M_)
1.6 (E4MB, E4MC)
2010.07 - Выпускается
Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 181431 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита