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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 181431 ICER в Алматы

181431 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 181431
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 155,2
Ширина 2 [мм] 156,3
Высота [мм] 68,9
Высота 2 [мм] 66,5
Толщина [мм] 18,3
Качество 300
Вес [кг] 1,753
Исполнение оси Front
Номер технической информации 181431
Тормозная установка Ate - Teves
проверочное значение E9 90R-01111/545

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG12) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 1.5 dCi 2008.09 - 2015.12
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 2006.01 - 2008.06
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) 2008.05 - 2014.09
RENAULT WIND (E4M_) 1.2 (E4MF) 2010.07 - Выпускается
RENAULT WIND (E4M_) 1.2 TCe 100 (E4MF) 2010.07 - Выпускается
RENAULT WIND (E4M_) 1.6 (E4MB, E4MC) 2010.07 - Выпускается

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