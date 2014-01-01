|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181300
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|121
|Высота [мм]
|50,5
|Толщина [мм]
|16
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,29
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|181300
|Тормозная установка
|Sumitomo
|проверочное значение
|E9 90R-01111/157
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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