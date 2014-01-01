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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 181287703 ICER в Алматы

181287703 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 181287703
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 87,15
Высота [мм] 53,3
Толщина [мм] 15,3
Качество 944
Вес [кг] 0,96
Исполнение оси Rear
Номер технической информации 181287-703
Тормозная установка Lucas - Girling
проверочное значение E9 90R-01110/366
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 181287703 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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