|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181274704
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|90
|Высота [мм]
|69,8
|Толщина [мм]
|15,5
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,085
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|181274-704
|Тормозная установка
|Bosch
|проверочное значение
|E1 90R-01101/206
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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