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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 181165700 ICER в Алматы

181165700 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 181165700
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 87,1
Высота [мм] 47,1
Толщина [мм] 15,3
Качество 944
Вес [кг] 0,844
Исполнение оси Rear
Номер технической информации 181165-700
Тормозная установка Lucas - Girling
проверочное значение E1 90R-01100/176
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI COLT CZC VI Кабриолет (RG) 1.5 Turbo (Z37A) 2006.05 - 2009.07
MITSUBISHI COLT CZC VI Кабриолет (RG) 1.5 (Z36A) 2006.05 - 2009.07
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Flexfuel (Z35A) 2005.03 - 2012.06
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT (Z37A) 2005.03 - 2012.06

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 181165700 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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