|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181165700
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|87,1
|Высота [мм]
|47,1
|Толщина [мм]
|15,3
|Качество
|944
|Вес [кг]
|0,844
|Исполнение оси
|Rear
|Номер технической информации
|181165-700
|Тормозная установка
|Lucas - Girling
|проверочное значение
|E1 90R-01100/176
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
COLT CZC VI Кабриолет (RG)
1.5 Turbo (Z37A)
2006.05 - 2009.07
MITSUBISHI
COLT CZC VI Кабриолет (RG)
1.5 (Z36A)
2006.05 - 2009.07
MITSUBISHI
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
1.3 Flexfuel (Z35A)
2005.03 - 2012.06
MITSUBISHI
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
1.5 CZT (Z37A)
2005.03 - 2012.06
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