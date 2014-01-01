|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|181157203
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|118,8
|Высота [мм]
|69,6
|Толщина [мм]
|19,6
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,545
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|181157-203
|Тормозная установка
|Lucas - Girling
|проверочное значение
|E1 90R-01101/170
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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