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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 181157203 ICER в Алматы

181157203 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 181157203
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 118,8
Высота [мм] 69,6
Толщина [мм] 19,6
Качество 300
Вес [кг] 1,545
Исполнение оси Front
Номер технической информации 181157-203
Тормозная установка Lucas - Girling
проверочное значение E1 90R-01101/170
Датчик износа вкл. датчик износа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя ICER с артикулом 181157203 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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