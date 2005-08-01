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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 180887 ICER в Алматы

180887 ICER Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 180887
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Ширина [мм] 127,5
Высота [мм] 49
Толщина [мм] 15
Качество 300
Вес [кг] 1,152
Исполнение оси Front
Номер технической информации 180887
Тормозная установка Akebono
проверочное значение E1 90R-01101/079
Датчик износа вкл. датчик износа

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Автомобиль Год
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 2005.08 - 2010.12
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 2005.08 - 2010.12

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