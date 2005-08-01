|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|180887
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Ширина [мм]
|127,5
|Высота [мм]
|49
|Толщина [мм]
|15
|Качество
|300
|Вес [кг]
|1,152
|Исполнение оси
|Front
|Номер технической информации
|180887
|Тормозная установка
|Akebono
|проверочное значение
|E1 90R-01101/079
|Датчик износа
|вкл. датчик износа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.1
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.4 i
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.5 CRDi
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.5 CRDi GLS
2005.08 - 2010.12
HYUNDAI
GETZ (TB)
1.6
2005.08 - 2010.12
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