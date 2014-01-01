|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|152123066
|Наименование
|Колодки тормозные 29244 MB Actros MP3/MP4, Axor задние (ProTecS)
|Штрих-код
|8424073106322
|Ось
|Задний
|Количество
|4
|Вес, гр
|9870
|Система
|Knorr SL 7 ProTechS
|Размеры
|207,4x113,6x9
|Проверочное значение
|E9-90R-02A0178/3284
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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