Количество 4 Вес, гр 9870 Система Knorr SL 7 ProTechS Размеры 207,4x113,6x9 Проверочное значение E9-90R-02A0178/3284

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