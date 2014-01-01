menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

151977-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29181 (29207) артикул 151977066 ICER в Алматы

151977066 ICER 151977-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29181 (29207)
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 151977066
Наименование 151977-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29181 (29207)
Ширина [мм] 210,1
Высота [мм] 93,1
Толщина [мм] 30
Качество 660
Вес [кг] 7,9
Исполнение оси Front & Rear
Номер технической информации 151977-066
Тормозная установка Haldex DB19
проверочное значение E9 90R-01178/2222
Запчасть 151977-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29181 (29207) представлена по производителю ICER с артикулом 151977066. У данной детали есть аналоги с номерами: 151977066, G6944FE, 2920730004145814, CVP102K, DCV1815BFE, FCV1815BFE, 151977222. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 151977-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29181 (29207) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ICER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 151977-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29181 (29207) производителя ICER с артикулом 151977066 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0