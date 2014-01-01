Толщина [мм] 30 Качество 660 Вес [кг] 7,9 Исполнение оси Front & Rear Номер технической информации 151977-066 Тормозная установка Haldex DB19 проверочное значение E9 90R-01178/2222

Запчасть 151977-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29181 (29207) представлена по производителю ICER с артикулом 151977066. У данной детали есть аналоги с номерами: 151977066, G6944FE, 2920730004145814, CVP102K, DCV1815BFE, FCV1815BFE, 151977222. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 151977-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29181 (29207) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ICER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.