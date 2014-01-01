Толщина [мм] 29,85 Качество 660 Вес [кг] 9,1 Исполнение оси Front & Rear Номер технической информации 151430-066 Тормозная установка Perrot-Wabco PAN 19- проверочное значение E9 90R-01178/749

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