|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|151430066
|Наименование
|Колодки тормозные 29119/29142 Renault Midlum (Wabco PAN 19-2) с крепежом
|Ширина [мм]
|204,2
|Высота [мм]
|99,7
|Толщина [мм]
|29,85
|Качество
|660
|Вес [кг]
|9,1
|Исполнение оси
|Front & Rear
|Номер технической информации
|151430-066
|Тормозная установка
|Perrot-Wabco PAN 19-
|проверочное значение
|E9 90R-01178/749
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Колодки тормозные 29119/29142 Renault Midlum (Wabco PAN 19-2) с крепежом производителя ICER с артикулом 151430066 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита