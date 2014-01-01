Толщина [мм] 29 Качество 660 Вес [кг] 11,135 Исполнение оси Front & Rear Номер технической информации 151427-066 Тормозная установка Meritor D-DUCO проверочное значение E9 90R-01178/663

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