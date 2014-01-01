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151427-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма 29125 артикул 151427066 ICER в Алматы

151427066 ICER 151427-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма 29125
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 151427066
Наименование 151427-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма 29125
Ширина [мм] 249,2
Высота [мм] 111
Толщина [мм] 29
Качество 660
Вес [кг] 11,135
Исполнение оси Front & Rear
Номер технической информации 151427-066
Тормозная установка Meritor D-DUCO
проверочное значение E9 90R-01178/663
Запчасть 151427-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма 29125 представлена по производителю ICER с артикулом 151427066. У данной детали есть аналоги с номерами: 151427066, 08631600A, 20932682, 2170325, 21088907, 2171276, 29125. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 151427-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма 29125 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ICER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 151427-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма 29125 производителя ICER с артикулом 151427066 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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