|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|151427066
|Наименование
|151427-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма 29125
|Ширина [мм]
|249,2
|Высота [мм]
|111
|Толщина [мм]
|29
|Качество
|660
|Вес [кг]
|11,135
|Исполнение оси
|Front & Rear
|Номер технической информации
|151427-066
|Тормозная установка
|Meritor D-DUCO
|проверочное значение
|E9 90R-01178/663
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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