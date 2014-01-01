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151254-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29197 артикул 151254066 ICER в Алматы

151254066 ICER 151254-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29197
Производитель / Поставщик ICER
№ Производителя 151254066
Наименование 151254-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29197
Ширина [мм] 210,3
Высота [мм] 92,45
Толщина [мм] 30
Качество 660
Вес [кг] 8,654
Исполнение оси Front & Rear
Номер технической информации 151254-066
Тормозная установка Knorr SB6000
проверочное значение E9 90R-01178/679
Запчасть 151254-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29197 представлена по производителю ICER с артикулом 151254066. У данной детали есть аналоги с номерами: TDP1095S, 960970E3, SK2919700, 151254066, 30006069, 81508205098, A0044201320. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 151254-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29197 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ICER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 151254-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29197 производителя ICER с артикулом 151254066 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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