|Производитель / Поставщик
|ICER
|№ Производителя
|151254066
|Наименование
|151254-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29197
|Ширина [мм]
|210,3
|Высота [мм]
|92,45
|Толщина [мм]
|30
|Качество
|660
|Вес [кг]
|8,654
|Исполнение оси
|Front & Rear
|Номер технической информации
|151254-066
|Тормозная установка
|Knorr SB6000
|проверочное значение
|E9 90R-01178/679
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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