Толщина [мм] 30 Качество 660 Вес [кг] 8,654 Исполнение оси Front & Rear Номер технической информации 151254-066 Тормозная установка Knorr SB6000 проверочное значение E9 90R-01178/679

Запчасть 151254-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29197 представлена по производителю ICER с артикулом 151254066. У данной детали есть аналоги с номерами: TDP1095S, 960970E3, SK2919700, 151254066, 30006069, 81508205098, A0044201320. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 151254-066 (ICER) Колодки тормозные дискового механизма с аксессуарами 29197 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя ICER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.